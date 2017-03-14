Песков прокомментировал информацию о возможном назначении Грушко послом в ООН

В Кремле пока не определились с кандидатурой на должность постоянного представителя России при ООН. Об этом РИА Новости во вторник, 14 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет», — сказал он, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном назначении на эту должность постпреда России при НАТО Александра Грушко.

Ранее во вторник несколько источников в Госдуме сообщили, что кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на должность постпреда при ООН.

С октября 2012 года Грушко является постоянным представителем России при НАТО в Брюсселе.

Глава российской миссии при ООН Виталий Чуркин, занимавший пост с 2006 года, скоропостижно скончался 20 февраля. Ему было 64 года. По данным газеты The New York Post, утром он почувствовал недомогание из-за «проблем с сердцем», смерть наступила в результате сердечного приступа.