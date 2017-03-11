Захарова высмеяла новую информацию о причине смерти Чуркина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook информацию агентства Associated Press относительно причины смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

Арам Габрелянов — генеральный директор холдинга News Media, в который, в частности, входят издания Life и «Известия» — прим. «Ленты.ру».

10 марта высокопоставленный чиновник мэрии Нью-Йорка рассказал Associated Press, что Чуркин скончался из-за сердечного приступа. Собеседник агентства отказался раскрыть свое имя, поскольку он не уполномочен публично говорить на эту тему.

Материалы по теме Маэстро дипломатии Накануне своего дня рождения скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

В тот же день офис нью-йоркского судмедэксперта сообщил, что специалисты не будут называть причину смерти постпреда. Там отметили, что соответствующее поручение было получено от юридического департамента города. На этом, в свою очередь, настоял Госдепартамент, пояснивший, что дипломатический иммунитет действует и после кончины Чуркина. В постоянном представительстве России при ООН подчеркнули, что это решение полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля. Дипломата похоронили на Троекуровском кладбище.