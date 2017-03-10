Судмедэксперт Нью-Йорка отказался обнародовать причину смерти Чуркина

Судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародовать причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля. Об этом говорится в заявлении офиса судмедэксперта, которое приводит в Twitter журналист ABC News Дэн Линден.

Соответствующее поручение отдано юридическим департаментом Нью-Йорка. «Как указано в формальных запросах Госдепартамента, дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти», — гласит заявление.

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Чуркин, в течение 11 лет занимавший должность постпреда России при ООН, скоропостижно скончался 20 февраля. По данным газеты The New York Post, утром того дня он почувствовал себя плохо из-за «проблем с сердцем», в тяжелом состоянии его доставили в одну из больниц, однако врачи не смогли спасти его жизнь. 24 февраля дипломата похоронили на Троекуровском кладбище.

Причина смерти Чуркина официально не называлась. Сообщалось, что сразу определить ее судмедэкспертам не удалось. Был назначен ряд экспертиз, в том числе токсикологическая. В МИД России выражали надежду, что американская сторона будет уведомлять Москву о результатах по официальным каналам и лишь потом передаст информацию в СМИ.