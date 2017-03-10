Постпредство России отозвалось на решение не разглашать причины смерти Чуркина

Решение не разглашать причины смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического статуса. Как передает в пятницу, 10 марта, ТАСС, об этом сообщили в российском постпредстве при всемирной организации.

«Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета», — говорится в заявлении.

Ранее 10 марта стало известно содержание заявления офиса судмедэксперта Нью-Йорка. В документе говорилось, что по поручению юридического департамента города причины смерти российского дипломата не будут преданы огласке.

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Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке, после 11 лет на посту постпреда РФ при ООН. По сведениям газеты The New York Post, утром того дня ему стало плохо из-за «проблем с сердцем», в тяжелом состоянии его доставили в одну из местных больниц, однако врачам не удалось спасти ему жизнь. 24 февраля дипломата похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Причины его смерти официально названы не были, сообщалось, что судмедэксперты не смогли выяснить их сразу. Был назначен ряд экспертиз, в том числе токсикологическая.