Замглавы МИД России одобрил выступление Сафронкова в Совбезе ООН

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что понимает эмоциональность высказываний заместителя постпреда страны при ООН Владимира Сафронкова. Об этом сообщает в пятницу, 14 апреля, ТАСС.

«Крайне странно слышать это [обвинение в излишней эмоциональности] от наших западных коллег, которые из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России», — пояснил дипломат. По словам Рябкова, «настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния политического зомбирования тех, кто сидит с нами за одним столом в зале Совбеза или исполнительного совета ОЗХО, вывести просто не получается».

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Дипломат добавил, что Сафронков «сказал ровно то, что требовалось в этой ситуации». Рябков заверил, что заместитель постпреда «может дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от ситуации».

«Представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в жанре "Ваше превосходительство, преисполненные уважения к Вам просили бы уделить Вашего драгоценного времени, чтобы Вы прислушались к нашей позиции..." Какой будет эффект? Только тот, что эти "превосходительства" окончательно уверуют в свое превосходство над всеми, потому что, употребляя поговорки, им все "как об стенку горох". Настает как какой-то предел всему», — указал Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон выступления Сафронкова уместным и заявил, что ничего оскорбительного сказано не было. «Проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями», — пояснил он.

12 апреля российский дипломат резко ответил на заявление представителя Великобритании Мэттью Райкрофта о том, что Россия злоупотребляет правом вето. Сафронков обвинил британца в том, что он «только и думает» о том, чтобы затруднить усилия по политическому урегулированию в Сирии и привнести в Совбез конфронтацию и враждебность.