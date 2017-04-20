Матвиенко согласилась с критикой резкого выступления Сафронкова в ООН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла конструктивной критику в адрес заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова после его резонансного выступления в Совбезе ООН 12 апреля. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает ТАСС.

В ходе заседания Научно-экспертного совета, где присутствовала Матвиенко, завкафедрой юридического факультета МГУ Сурен Авакьян сравнил речь Сафронкова на заседании СБ ООН со словами прапорщика, говорящего с солдатом. «Пусть реагирует ваш комитет, как-то скажет, ну можно так себя вести?» — сказал Авакьян, обращаясь к главе СФ.

Матвиенко, в свою очередь, ответила, что уже высказала главе МИД Сергею Лаврову свою позицию по этому поводу. «Лавров разделяет ее. Все сигналы посланы. Моя точка зрения абсолютно такая же, как ваша», — заявила сенатор.