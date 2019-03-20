Назван виновник распада «Ленинграда»

Музыкант и шоумен Стас Барецкий считает, что новая жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова повлияла на его решение распустить группу «Ленинград». Об этом сообщает ФАН в среду, 20 марта.

«Она его подтолкнула к этой мысли окончательно, что ему не нужно таскать с собой 15-18 человек, что можно выступать и одному, ну, или взять трех-четырех человек, и достаточно», — заявил он. При этом Барецкий отметил, что коллектив, участником которого он был с 2005 по 2008 годы, изжил себя. Шоумен допустил, что его лидер займется сольной карьерой.

Ранее фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил о том, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним. Первый концерт пройдет в Калининграде, в Москве музыканты выступят 14 июня.

В конце 2018 года источник из окружения группы рассказал, что Ольга Абрамова занялась финансовыми делами «Ленинграда». По его словам, она рекомендовала мужу уволить некоторых музыкантов и сократить зарплаты в два раза. Тогда гитарист коллектива Дмитрий Гугучкин сказал, что ничего не знает про новые финансовые полномочия жены Шнурова.

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