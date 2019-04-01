Рэпер ST устроит онлайн-концерт длиною в сутки

Хип-хоп-исполнитель Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, установит рекорд России по длительности онлайн-концерта. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В честь выхода альбома «Поэт» 3 апреля музыкант организует 24-часовой прямой эфир, в ходе которого зачитает как старые хиты, так и новые треки. Отмечается, что фиксировать результат будут представители российской Книги рекордов Гиннесса.

«Признаться, я очень волнуюсь! Это вызов, прежде всего, самому себе, ведь в каждом часе у меня будет всего пять минут на отдых. Физически я готов и надеюсь, что мои поклонники поддержат меня морально», — сказал рэпер.

ST — бывший участник объединения Phlatline и финалист первого сезона реалити-шоу «Битва за респект». Дискография артиста насчитывает пять студийных альбомов. Кроме того, рэпер три раза принимал участие в проекте Versus Battle. Его оппонентами были Гарри Топор, D.Masta и Оксимирон.

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