16:37, 23 января 2026

Отказ от работы на OnlyFans вынудил сестру Кейт Мосс покупать подделки люксовых брендов

Модель Лотти Мосс похвасталась репликами люксовых сумок после отказа от OnlyFans
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dave Benett / Getty Images for Stringfellows

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти оказалась вынуждена покупать подделки люксовых брендов после отказа от работы на OnlyFans. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

28-летняя манекенщица опубликовала видео с отдыха в Таиланде и похвасталась шопингом на местных рынках. Знаменитость призналась, что купила сумки марок Balenciaga, Chanel и Louis Vuitton.

«Нам нужно серьезно поговорить о тайских репликах. На мой взгляд, они чертовски хороши. Они выглядят по-настоящему, и я от них в восторге», — сказала она в ролике, обращаясь к своим подписчикам.

В ноябре 2024 года Лотти Мосс заявила о своем решении отказаться от публикации голых фото на OnlyFans. Тогда модель объяснила, что планирует сосредоточиться на других вещах. По ее словам, она планирует заняться своим подкастом и начать карьеру на телевидении.

