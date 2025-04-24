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14:04, 24 апреля 2025Экономика

Пик инфляции в России объявили пройденным

Аналитик Чернов: Прогноз ЦБ РФ о прохождении пика инфляции в апреле сбылся
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Последние четыре недели потребительские цены в России последовательно замедляли рост, годовая инфляция тоже затормозила. В связи с этим прогноз Центробанка о прохождении ее пика в апреле можно объявить сбывшимся, следует из комментария аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поступившего «Ленте.ру».

По его словам, на это указывает и снижение годовой инфляции по оценкам Минэкономразвития. Показатель двумя неделями ранее достигал 10,38 процента, на прошлой неделе — 10,35, а на этой составил 10,34 процента.

Говоря о предстоящем на этой неделе заседании Банка России по поводу ключевой ставки, эксперт, как и большинство коллег, предположил, что 25 апреля снижать ее не будут, а вот летом, если в мае дефляционные тенденции будут подтверждены, регулятор может приступить к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

Также Чернов согласился с ожиданиями смены сигнала ЦБ на нейтральный, что в дальнейшем позволит рассматривать возможность снижения ключевой ставки. «Можно рассчитывать на смягчение риторики и намек на переход к смягчению ДКП в ближайшем будущем», — считает он.

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