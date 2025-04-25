ЦБ сообщил о снижении темпов роста цен в России

ЦБ: В январе-марте базовая инфляция в России составила в среднем 8,9 процента

В первом квартале 2025 года рост потребительских цен в России замедлился. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ), посвященному итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

В январе-марте инфляция с поправкой на сезонные колебания цен составила в среднем 8,3 процента в годовом выражении, хотя в конце 2024-го она находилась на уровне в 12,9 процента. Базовая инфляция за это время снизилась в среднем на 4,5 процентного пункта — с 13,4 процента в предыдущем квартале до 8,9 процента.

Подобная динамика свидетельствует о постепенном ослаблении инфляционного давления на российскую экономику, отметили в ЦБ. Однако пока преждевременно говорить об устойчивости этого тренда. К 22 апреля годовые темпы роста потребительских цен в стране составили 10,35 процента, что более чем в 2,5 раза превышает целевой показатель.

На этом фоне руководство регулятора в четвертый раз подряд сохранило ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. В качестве главного условия постепенного ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) в ЦБ называли устойчивое замедление темпов роста потребительских цен, чего пока не прослеживается на внутреннем рынке. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее прогнозировала выход инфляции на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. Достижение же целевого показателя в 4 процента в ЦБ ожидают не раньше 2026 года.