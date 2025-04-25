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10:52, 25 апреля 2025Экономика

Рекордную ключевую ставку в России сравнили с экспериментальным антибиотиком

Зампред ВТБ Пьянов: Ставка в 21 процент годовых — экспериментальный антибиотик
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Эффект на российскую экономику от рекордно высокой ключевой ставки можно сравнить с пользой от приема антибиотиков. Такое мнение высказал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит РБК.

Российской экономике необходим затяжной период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ. Преждевременное смягчение ДКП может быть таким же вредным, как отмена приема лекарств. «Наш период повышенной ставки — это своего рода обязательный период приема антибиотика», — отметил Пьянов.

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В случае с РФ подобный «антибиотик» является экспериментальным в силу особенностей российской экономики после 2022 года. С одной стороны, подчеркнул зампред ВТБ, национальный ВВП столкнулся с самыми масштабными за всю историю западными санкциями, но с другой — экономика осталась более открытой, чем, например, в Иране. «Такого пациента мировая макроэкономика еще не видела», — резюмировал Пьянов.

На этом фоне, добавил он, руководство ЦБ с большой долей вероятности в очередной раз сохранит ключевую ставку на уровне в 21 процент годовых. Такого же мнения придерживаются опрошенные агентством РИА Новости аналитики. Они ожидают, что на ближайшем заседании, которое состоится 25 апреля, совет директоров регулятора в четвертый раз подряд оставит ставку без изменений. Ослаблению ДКП мешает в том числе высокая инфляция, превышающая 10 процентов в годовом выражении.

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