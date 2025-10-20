Российскому фондовому рынку предсказали рост

Аналитик Локтюхов: Индекс Мосбиржи может вырасти до 3000 пунктов

Российский фондовый рынок может вырасти от нынешних значений еще на 10 процентов, следует из комментария начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, поступившего «Ленте.ру».

В условиях улучшения геополитических ожиданий, связанных прежде всего с предстоящей встречей президентов России и США в Будапеште, а также допускаемого снижения ключевой ставки Центрального банка РФ в конце текущей недели, базовой целью для индекса Мосбиржи остается 2850 пунктов, хотя при определенных внешних условиях уже видна возможность подъема в район 3000 пунктов, предсказывает специалист.

К моменту написания материала показатель рос на 1,03 процента, до 2749,26 пункта. Падавший почти до 2500 пунктов, он взлетел в пятницу, 17 октября выше 2700 пунктов на фоне итогов телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

Что касается ключевой ставки, то наиболее вероятным сценарием является «символическое снижение на 50 базисных пунктов», до 16,5 процента годовых, отмечают также в ПСБ.