Российский фондовый рынок взлетел

Индекс Мосбиржи взлетел выше 2 700 пунктов после разговора Путина с Трампом

В начале торгов в пятницу, 17 октября, индекс Мосбиржи взлетел до максимальных с конца сентября 2 703,9 пункта после неожиданного телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные площадки

На прошлой неделе российский фондовый рынок падал до минимумов с конца 2024 года, доходя до 2 520 пунктов из-за ухудшения геополитического фона и пересмотра ожиданий по снижению ключевой ставки. В том числе на инвесторов давило понимание, что встреча Путина и Трампа на Аляске, состоявшая в августе, ни к чему не привела.

Общение президентов США и России в 2025 году остается главным фактором, провоцирующим оптимизм участников торгов. Аналогичные взлеты акции российских компаний переживали после каждого телефонного звонка или заявления о переговорах делегаций. В дальнейшем настроения ухудшались, и начиналась коррекция.

По итогам разговора в четверг, 16 октября, Трамп анонсировал встречу делегаций США и России на высоком уровне, а также не исключил второй раунд переговоров с Путиным и даже назвал Будапешт в качестве места встречи. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что такой вопрос прорабатывается.

Глава Белого дома вновь указал, что достигнут «большой прогресс», заметив, что сейчас не лучшее время для новых санкций против России. Также он намекнул, что может задержать передачу Украине ракет Tomahawk. В то же время в пятницу, 17 октября, Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой, в том числе, стороны могут обсудить этот вопрос, а также поставки других вооружений.