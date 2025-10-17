Бывший СССР
На Украине объяснили разговор Трампа с Путиным нежеланием отправлять Tomahawk Киеву

«Страна» объяснила разговор Трампа с Путиным нежеланием давать Tomahawk Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Украинское издание «Страна.ua» объяснило разговор президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон нежеланием отправлять ракеты Tomahawk Киеву.

В публикации отмечается позитивный тон комментария Трампа по итогам разговора. Журналисты допустили, что это может быть своего рода информационный маневр.

«Во-первых, это может быть попыткой Трампа снять с повестки дня вопрос о передаче "Томагавков" Украине и, таким образом, снять угрозу резкой эскалации, которая могла бы за этим последовать. Трамп заявляет о прогрессе в мирном урегулировании, а значит уже и "Томагавки" не нужны, пока идет переговорный процесс с РФ», — говорится в материале.

Если же американский лидер все таки решит передать Киеву ракеты, позитивная риторика нужна для того, чтобы избежать моментального жесткого ответа Москвы, считают авторы. Однако, указывается в статье, после такого действия продолжение какого-либо диалога России и США выглядит сомнительно.

Трамп 16 октября провел двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

Как отмечало агентство Reuters, итоги беседы и комплементарная оценка ее Трампом поставили под сомнение возможность передачи Киеву дальнобойных ракет в ближайшее время.

