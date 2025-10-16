Итоги разговора Путина и Трампа поставили под сомнение передачу Киеву дальнобойных ракет

Reuters: Разговор Путина и Трампа поставил под сомнение передачу ракет Киеву

Итоги разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поставили под сомнение возможность передачи Киеву дальнобойных ракет в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, после переговоров усилились «опасения европейцев относительно капитуляции Вашингтона перед Москвой».

В статье отмечается, что беседа российского и американского лидеров произошла в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Белый дом, чтобы добиться большей военной поддержки, включая наступательные ракеты большой дальности.

«Однако примирительный тон Трампа после разговора с президентом России, по-видимому, поставил под сомнение возможность такой поддержки в ближайшем будущем», –- пишет агентство.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, она планируется в Будапеште. Он также пообещал обсудить с Зеленским свой разговор с президентом России.

