Трамп анонсировал встречу с Путиным в течение двух недель

Трамп: Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в течение двух недель. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, трансляцию ведет C-Span.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.

Будапешт в качестве возможного места проведения российско-американского саммита первым упомянул Трамп, Путин поддержал эту идею, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

