14:51, 17 октября 2025

Президент европейской страны высказался о темах предстоящей встречи Путина и Трампа

Вучич считает, что Путин и Трамп будут говорить в Будапеште об энергетике
Дмитрий Воронин

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что лидеры России и США в ходе предстоящей встречи в Будапеште могут обсудить не только украинский конфликт, но и вопросы, связанные с мировыми рынками энергетики. «Не уверен, что Европе будет оставлена главная роль», — отметил в связи с этим глава государства, которого цитирует ТАСС.

«Я бы сказал, что это определит будущее мира», — подчеркнул Вучич, с точки зрения которого речь идет о диалоге двух великих держав с учетом «мощного фактора Китая», без которого «нельзя всерьез ничего рассчитывать». Также он предположил, что со стороны «"либеральной, левой Америки" и европейских стран вместе с Украиной» ожидается жесткое давление нацеленное на то, чтобы саммит вообще не состоялся.

Накануне по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что встреча президентов может пройти в столице Венгрии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры могут состояться в ближайшие две недели. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в Будапеште уже начали подготовку к ним.

Ранее также появилась информация о ходе переговоров России и Сербии по поводу доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), причиной начала которых стали американские санкции. В том числе подробностями делился сам Вучич.

