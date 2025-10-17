Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 17 октября 2025Мир

В Кремле назвали сроки встречи Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште может состояться в ближайшие две недели. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что обе стороны понимают важность встречи для украинского урегулирования и не хотят «откладывать ее в долгий ящик».

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что встреча президентов России и США в Будапеште может пройти через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая состоится уже на следующей неделе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

    Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлено неочевидное влияние «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости