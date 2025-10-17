В Кремле назвали сроки встречи Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште может состояться в ближайшие две недели. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что обе стороны понимают важность встречи для украинского урегулирования и не хотят «откладывать ее в долгий ящик».

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что встреча президентов России и США в Будапеште может пройти через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая состоится уже на следующей неделе.

