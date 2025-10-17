Вучич предупредил о попытках срыва встречи Путина и Трампа

Президент Сербии заявил, что страны Запада предпримут попытки сорвать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Его слова передает РИА Новости.

«Я ожидаю в предстоящие дни жесткого давления так называемой "либеральной, левой Америки" и европейских стран вместе с Украиной, чтобы такого саммита в Будапеште вообще не произошло», — сказал политик.

При этом Вучич оценил вероятность проведения саммита лидеров двух стран в 70-80 процентов.

16 октября прошел двухчасовой разговор Путина и Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште. По словам Орбана, она состоится через две недели.