Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 17 октября 2025Мир

Вучич предупредил о попытках срыва встречи Путина и Трампа

Вучич: Запад предпримет попытку сорвать встречу Путина и Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Сербии заявил, что страны Запада предпримут попытки сорвать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Его слова передает РИА Новости.

«Я ожидаю в предстоящие дни жесткого давления так называемой "либеральной, левой Америки" и европейских стран вместе с Украиной, чтобы такого саммита в Будапеште вообще не произошло», — сказал политик.

При этом Вучич оценил вероятность проведения саммита лидеров двух стран в 70-80 процентов.

16 октября прошел двухчасовой разговор Путина и Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште. По словам Орбана, она состоится через две недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

    Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлено неочевидное влияние «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости