Санкции США против сербской нефтяной компании вступили в силу

Принадлежащая «Газпрому» сербская NIS сообщила о вступлении в силу санкций США

Сербская нефтяная компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) сообщила, что американские санкции вступили в силу, поскольку новой отсрочки добиться не удалось. В заявлении на сайте производителя, контрольным пакетом акций которого владеют российские структуры, указано, что он не смог получить специальную лицензию Минфина США, необходимую для операционной деятельности.

Доля республики в NIS составляет 29,87 процента, в то время как «Газпром нефти» принадлежит 44,85 процента, а «Газпрому» — 11,3 процента. Такая структура собственности и стала поводом для введения санкций еще в начале этого года.

До этого момента руководству страны семь раз удавалось убедить Вашингтон предоставить компании отсрочку. Параллельно в Белграде пытались договориться о выкупе компании у российской стороны, но эти переговоры пока не привели к результату.

NIS является крупнейшей энергетической компанией на Балканах, она занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Ей принадлежит сеть из более чем 400 АЗС и нефтеперерабатывающий завод под Белградом.

Как указали в компании, если санкции приведут к прекращению работы банковских карт иностранных платежных систем, расплатиться на заправках может будет с помощью сербской карты «Дина», наличными или методом мгновенных платежей IPS. В NIS пообещали продолжить работу с Минфином США для исключения из санкционных списков.