14:37, 27 августа 2025Экономика

Сербия добилась от США новой отсрочки в санкциях

США отложили санкции против сербской энергетической компании NIS за связь с РФ
Платон Щукин
Фото: Министарство рударства и енергетике

Минфин США в шестой раз предоставил отсрочку в санкциях российско-сербской энергетической компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом рассказала министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает РИА Новости.

Предыдущая отсрочка истекала в среду, 27 августа. Белград официально запросил о ее продлении 21 августа, потому что добиться исключения из санкционного списка пока не получается.

Поводом для ограничительных мер является структура собственности компании, 56,14 процента акций которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому». Доля самой Сербии в компании — менее 30 процентов.

В начале этого года, когда США ужесточили санкции против России в сфере энергетики, президент Сербии Александр Вучич предложил выкупить пакет акций у российских компаний за 700 миллионов евро. К настоящему времени переговоры, если они еще продолжаются, не привели к положительному результату.

Для Сербии санкции в отношении NIS чреваты серьезными последствиями. Компания занимает более половины национального рынка и остается единственным переработчиком нефти.

