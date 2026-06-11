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20:17, 11 июня 2026Путешествия

Пятиметровая дыра парализовала работу аэропорта в США

People: Пятиметровая дыра на ВПП парализовала работу аэропорта штата Теннесси
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: justkgoomm / Shutterstock / Fotodom

Пятиметровая дыра на взлетно-посадочной полосе (ВПП) парализовала работу аэропорта в штате Теннесси, США. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел в воздушной гавани Три-Ситис в городе Блаунтвилл 9 июня. В тот день на главной полосе образовалась дыра. Ее глубина составила пять метров, а ширина — шесть. Из-за этого ВПП пришлось закрыть, что нарушило расписание многих рейсов.

В это время пассажирам посоветовали узнавать о статусе предстоящих вылетов напрямую у авиакомпаний. Дыру залили бетоном, который должен затвердеть в течение пары дней. Позже стало известно, что благодаря инциденту была осуществлена проверка всех ВПП. Это помогло выявить имевшиеся проблемные зоны.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India Express наехал на сигнальные огни взлетно-посадочной полосы. В результате авиасудно лишилось колеса.

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