Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 15 октября 2025Экономика

Россия отказала Вучичу в вопросе о NIS

SeeNews: Россия отказалась продавать свою долю в NIS Сербии
Кирилл Луцюк

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич предложил Москве сделку, которая предполагала выкуп Белградом российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом сообщило издание SeeNews со ссылкой на газету Vecernje Novosti.

По ее данным, такое предложение прозвучало в ходе встречи сербского лидера с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Сербская сторона пообещала, что после стабилизации геополитической ситуации она вернет Москве эту долю. Однако в России с этим предложением не согласились и дали понять, что хотели бы видеть в качестве покупателя какую-то третью сторону. Возможно, даже США.

Ранее Вучич заявил, что переговоры с Россией прошли в конструктивной и открытой атмосфере. Однако он признал, что ситуация в энергетическом секторе остается сложной.

Перед этим Вучич признался, что его страна разочарована тем, что договор о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года, в то время как Белград рассчитывал на контракт с Москвой минимум до мая 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

    Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

    Внуку Калашникова вынесли приговор за расправу над российским баскетболистом

    Потери США из-за шатдауна измерили миллиардами долларов

    Жители российского региона сообщили о взрыве и столбе дыма в виде гриба

    30 китов из закрытого парка морских животных оказались под угрозой гибели

    В США нашли поводы для оптимизма в решении конфликта на Украине

    Лишенный гражданства Украины артист показал татуировку с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости