Вучич: Сербия разочарована предложением России о поставках газа до 2025 года

Сербия разочарована тем, что договор о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу TV Informer.

По его словам, Белград рассчитывал на контракт с Москвой минимум до мая 2026 года. При этом сербский лидер отметил, что ему ясно послание российской стороны. Он напомнил, что договоренности о конце 2025 года были достигнуты после визита директора компании «Сербиягаз» Душана Баятовича в Санкт-Петербург.

Для меня это плохое послание во всех смыслах Александр Вучич президент Сербии

Вучич высказал мнение, что ограниченный срок продления договора о поставках связан с сербско-российской нефтяной компанией «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая оказалась под санкциями США.

Санкции США против сербской нефтяной компании вступили в силу

Ранее NIS сообщила, что американские санкции вступили в силу, поскольку новой отсрочки добиться не удалось. Доля республики в NIS составляет 29,87 процента. После этого стало известно, что нефтепровод в Хорватии, по которому компания получала топливо, приостановил с ней сотрудничество.

До этого руководству Сербии семь раз удавалось убедить Вашингтон предоставить компании отсрочку. Одновременно с этим Белград вел переговоры о выкупе компании у российской стороны, которые потерпели фиаско. При этом Александр Вучич отказался винить Россию в санкциях. Вместе с этим он призвал российских партнеров еще раз подумать о последствиях таких рестрикций для его страны и попытаться отыскать совместное решение.

В начале этого года, когда США ужесточили санкции против России в сфере энергетики, Александр Вучич предложил выкупить пакет акций у российских компаний за 700 миллионов евро. Для Сербии санкции в отношении NIS чреваты серьезными последствиями. Компания занимает более половины национального рынка и остается единственным переработчиком нефти.

Сербии не удалось добиться продления газового контракта с Россией на длительный срок

В мае Москва и Белград продлили срок действия контракта на поставки российского газа в Сербию на текущих условиях только на четыре месяца, то есть до 30 сентября. Тогда Душан Баятович отметил, что Белград обеспечил себе шесть миллионов кубических метров газа по цене 290 евро за кубометр.

Вучич обсуждал вопрос заключения нового газового договора с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Москву 9 мая.

В настоящее время топливо поступает в Сербию транзитом через Болгарию по газопроводу «Турецкий поток». Этот маршрут после прекращения украинского транзита с начала 2025 года остался единственным способом поставки российского газа в Европу по трубопроводам. Все остальные объемы идут через сжиженный природный газ (СПГ).