Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:14, 9 октября 2025Экономика

Санкции США ударили по поставкам нефти в Сербию

Снабжавший сербскую компанию NIS нефтепровод перестал работать
Кирилл Луцюк

Фото: Ivan Milutinovic / Reuters

Нефтепровод в Хорватии, по которому сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) получала топливо, приостановил с ней сотрудничество. Об этом сообщается на официальном сайте оператора трубопровода JANAF.

«Компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения реализации контракта на транспортировку сырой нефти, а это означает, что с 8 октября 2025 года дальнейшая реализация контракта станет невозможной», — гласит соответствующий пресс-релиз.

В нем также сказано, что компания JANAF продолжает активно работать в сотрудничестве с правительством Хорватии и юридическими консультантами компании из США над изучением возможных решений.

Случившемуся предшествовала новость о вступлении в силу санкций США против NIS, поскольку новой отсрочки добиться не удалось. Доля республики в NIS составляет 29,87 процента, в то время как «Газпром нефти» принадлежит 44,85 процента, а «Газпрому» — 11,3 процента.

Раньше у руководства Сербии семь раз получалось убедить Вашингтон предоставить компании отсрочку. Одновременно с этим шли переговоры о выкупе компании у российской стороны, которые потерпели фиаско.

По мнению экс-вице-премьера Сербии Александра Вулина, санкции США против NIS введены, чтобы спровоцировать ухудшение отношений между Москвой и Белградом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    В европейской стране запустили продажи культового российского внедорожника

    Объявлено о первом уничтожении новейшей ракеты ВСУ на скорости в 600 километров в час

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

    Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости