Снабжавший сербскую компанию NIS нефтепровод перестал работать

Нефтепровод в Хорватии, по которому сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) получала топливо, приостановил с ней сотрудничество. Об этом сообщается на официальном сайте оператора трубопровода JANAF.

«Компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения реализации контракта на транспортировку сырой нефти, а это означает, что с 8 октября 2025 года дальнейшая реализация контракта станет невозможной», — гласит соответствующий пресс-релиз.

В нем также сказано, что компания JANAF продолжает активно работать в сотрудничестве с правительством Хорватии и юридическими консультантами компании из США над изучением возможных решений.

Случившемуся предшествовала новость о вступлении в силу санкций США против NIS, поскольку новой отсрочки добиться не удалось. Доля республики в NIS составляет 29,87 процента, в то время как «Газпром нефти» принадлежит 44,85 процента, а «Газпрому» — 11,3 процента.

Раньше у руководства Сербии семь раз получалось убедить Вашингтон предоставить компании отсрочку. Одновременно с этим шли переговоры о выкупе компании у российской стороны, которые потерпели фиаско.

По мнению экс-вице-премьера Сербии Александра Вулина, санкции США против NIS введены, чтобы спровоцировать ухудшение отношений между Москвой и Белградом.