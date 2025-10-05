Экс-вице-премьер Вулин: Санкции США направлены на ухудшение отношений с Москвой

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин считает, что санкции США против российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) введены, чтобы спровоцировать ухудшение отношений между Сербией и Россией. О реальных целях санкций он высказался в интервью изданию «Вечерне новости», передает РИА Новости.

Вулин полагает, что санкции против NIS направлены не просто на разграбление российских активов. По его мнению, Сербию толкают на ухудшение двусторонних отношений с Москвой. Если это случится, эксперт прогнозирует, что Белград под давлением Запада со временем признает независимость самопровозглашенной республики Косово и прекратит поддерживать Республику Сербскую Боснии и Герцеговины.

Вулин полагает, что в дальнейшем Сербию вынудят выполнить и другие требования ЕС вплоть до федерализации страны. По мнению экс-вице-премьера, в этом случае темой для дискуссии будет лишь скорость, с которой Сербия станет выполнять эти требования. «Я твердо уверен, что президент Вучич этого не позволит», — заключил он.

Для Сербии санкции в отношении NIS чреваты серьезными последствиями. Компания занимает более половины национального рынка и остается единственным переработчиком нефти.

В начале этого года Минфин США ужесточил санкции против России в сфере энергетики, ограничения в том числе затронули работу российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии». При этом введение санкций откладывалось несколько раз.