Сербии не удалось добиться продления газового контракта с Россией на длительный срок

Контракт на поставки газа из России в Сербию продлили до 30 сентября

Москва и Белград продлили срок действия контракта на поставки российского газа в Сербию на текущих условиях только на четыре месяца, то есть до 30 сентября. Об этом со ссылкой на директора компании «Сербиягаз» Душана Баятовича сообщает ТАСС.

«Мы обеспечили себе шесть миллионов кубических метров (газа — примечание "Ленты.ру") по цене 290 за кубометр», — сказал топ-менеджер в эфире Радио и телевидения Сербии, отметив, что это позволит стране заполнить газовые хранилища перед отопительным сезоном. Баятович напомнил, что США не смогут компенсировать поставки из России в случае их выпадения. «Без российского газа нет решения для стабильных поставок», — сказал он.

Таким образом, сербской стороне пока не удалось добиться продления договора с «Газпромом» на длительный срок. О стремлении к тому, чтобы заключить его как минимум на три года, сохранив при этом привязку стоимости топлива к ценам на нефть и гарантию поставок определенных объемов ранее заявлял тот же глава «Сербиягаза». В том числе Баятович говорил о необходимости включения в контракт оговорок на случай форс-мажора в виде невозможности поставок из-за потенциального расширения режима антироссийских санкций ЕС. Отмечалось также, что желание Венгрии получать больший объем российского газа с поставками через Турцию должно позволить Сербии увеличить доходы от транспортировки.

Сейчас топливо поступает в Сербию транзитом через Болгарию по газопроводу «Турецкий поток». Этот маршрут после прекращения украинского транзита с начала 2025 года остался единственным способом поставки российского газа в Европу по трубопроводам. Все остальные объемы идут через сжиженный природный газ (СПГ).

Президент Сербии Александар Вучич обсуждал вопрос заключения нового газового договора со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Москву 9 мая, указывает агентство.

