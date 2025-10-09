Вучич порассуждал о вине России в санкциях США

Вучич: Русские не виноваты в санкциях против сербской NIS

Президент Сербии Александр Вучич отказался винить Россию в санкциях, которыми США обложили компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Его процитировало ТАСС.

При этом он призвал российских партнеров еще раз подумать о последствиях таких рестрикций для его страны и попытаться отыскать совместное решение. Он заявил, что хотя «русские не виноваты» в случившемся, он, как глава государства, не может позволить, чтобы его народ и дальше страдал безвинно.

Перед этим стало известно, что нефтепровод в Хорватии, по которому NIS получала топливо, прекратил с ней сотрудничество из-за санкций Соединенных Штатов. Данные рестрикции вступили в силу, поскольку NIS не сумела добиться от Вашингтона новой отсрочки. Доля Сербии в NIS составляет 29,87 процента, в то время как «Газпром нефти» принадлежит 44,85 процента, а «Газпрому» — 11,3 процента.