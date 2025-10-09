Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:11, 9 октября 2025Экономика

Вучич порассуждал о вине России в санкциях США

Вучич: Русские не виноваты в санкциях против сербской NIS
Кирилл Луцюк

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич отказался винить Россию в санкциях, которыми США обложили компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Его процитировало ТАСС.

При этом он призвал российских партнеров еще раз подумать о последствиях таких рестрикций для его страны и попытаться отыскать совместное решение. Он заявил, что хотя «русские не виноваты» в случившемся, он, как глава государства, не может позволить, чтобы его народ и дальше страдал безвинно.

Перед этим стало известно, что нефтепровод в Хорватии, по которому NIS получала топливо, прекратил с ней сотрудничество из-за санкций Соединенных Штатов. Данные рестрикции вступили в силу, поскольку NIS не сумела добиться от Вашингтона новой отсрочки. Доля Сербии в NIS составляет 29,87 процента, в то время как «Газпром нефти» принадлежит 44,85 процента, а «Газпрому» — 11,3 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    В европейской стране запустили продажи культового российского внедорожника

    Объявлено о первом уничтожении новейшей ракеты ВСУ на скорости в 600 километров в час

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

    Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости