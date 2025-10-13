Вучич назвал переговоры с Россией по энергетике конструктивными

Вучич назвал переговоры с Россией по энергетике и NIS конструктивными

Переговоры с Россией прошли в конструктивной и открытой атмосфере, заявил президент Сербии Александр Вучич в своем обращении, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По его словам, ситуация в энергетическом секторе остается сложной. Вучич отметил, что провел с российской делегацией важные переговоры по вопросам NIS и энергетики в Сербии. «Я доволен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора», — подчеркнул он.

Ранее Вучич заявил: Сербия разочарована тем, что договор о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года.