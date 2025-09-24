Экономика
15:23, 24 сентября 2025Экономика

Советник Набиуллиной исключил переход российской экономики к рецессии

В Банке России заявили, что перехода экономики в стадию рецессии не будет
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Динамика российского ВВП складывается ближе к нижней границе прогноза Центробанка, предполагающего рост в 1-2 процента, а переход экономики к спаду в 2025 году исключен. Об этом заявил советник председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, такого сценария в повестке нет и, хотя данные по экономике за второй квартал действительно оказались несколько слабее, чем ожидалось, говорить о переходе к отрицательным темпам роста не приходится.

На пресс-конференции, посвященной решению совета директоров ЦБ о снижении ключевой ставки до 17 процентов годовых, Набиуллина отмечала, что даже утверждения о технической рецессии — двух последовательных поквартальных снижениях ВВП — в экономике выглядит сейчас по крайней мере дискуссионным, а оценку ситуации в экономике не следует сводить только к динамике ВВП, особенно с учетом того, что квартальные данные по нему подвержены значительным пересмотрам и их оценки существенно разнятся. «Чем больше перегрев, тем более существенное замедление может за ним последовать», — подчеркивала она.

Спустя несколько дней глава ЦБ высказалась еще более определенно, призвав не путать рецессию с замедлением экономики. «Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет», — заявила 18 сентября Набиуллина.

