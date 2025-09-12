Набиуллина оценила заявления о технической рецессии в экономике России

Набиуллина: Оценку ситуации в экономике не следует сводить только к динамике ВВП

Утверждения о технической рецессии в экономике РФ выглядит по крайней мере дискуссионным, хотя в настоящий момент действительно наблюдается замедление роста экономики. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

Как следует из комментария Набиуллиной, во-первых, в апреле-июне сезонно сглаженный ВВП был выше, чем в январе-марте, а во-вторых, оценку ситуации в экономике не следует сводить только к динамике ВВП, особенно с учетом того, что квартальные данные по нему подвержены значительным пересмотрам и их оценки существенно разнятся. «Технической рецессией, действительно, комментаторы склонны называть статистическую регистрацию двух последовательных кварталов снижения реального ВВП», — при этом сказала она.

Ранее о том, что в РФ с учетом сезонного и календарного факторов ВВП второй раз подряд сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,6 процента, со ссылкой на главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача сообщало РБК. Президент общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в свою очередь отмечал, что российский бизнес в августе и в июле фиксировал сокращение спроса, что позволяет говорить о рецессии.

Набиуллина тем временем сравнила происходящее в экономике с состоянием организма во время бега. «Чем сильнее вы ускорились, чем выше поднимается пульс, тем дольше вам придется бежать медленнее обычного, чтобы понизить пульс и вернуться к устойчивому темпу бега. Поэтому мы говорим, что чем больше перегрев, тем более существенное замедление может за ним последовать», — объяснила председатель ЦБ.

Как ожидают некоторые аналитики, темпы снижения ключевой ставки до конца года способны повлиять на то, реализуются ли в России риски технической рецессии в начале 2026-го. 12 сентября Банк России снизил ставку на 1 процентный пункт — с 18 до 17 процентов годовых.