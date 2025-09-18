Набиуллина призвала не путать охлаждение экономики с рецессией

Набиуллина: Не нужно путать замедление экономики с рецессией

Не нужно путать охлаждение экономики, которое сейчас происходит в экономике России, с рецессией. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Выступая на Московском финансовом форуме, глава регулятора заявила, что российская экономика продолжает расти, просто этот процесс стал происходить более умеренными темпами.

«Прежде всего, не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет», — призвала она.

По итогам первой половины года, согласно оценке Росстата, темпы роста российской экономики замедлились до 1,2 процента. Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) даже предупредили о неизбежном наступлении рецессии. Причинами тенденции называют западные санкции, усложнение проведения трансграничных расчетов на фоне усиления контроля со стороны США, кадровый дефицит на фоне рекордно низкой безработицы, падение экспорта.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 12 сентября Набиуллина напомнила, что в прошлом году российская экономика столкнулась с перегревом и росла стремительными темпами. По данным Росстата, ВВП России в 2024-м увеличился на 4,3 процента. В 2025-м наметилось резкое охлаждение. Нынешняя динамика идет ближе к нижней границу прогноза регулятора, отметила Набиуллина. «Чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики», — пояснила она.