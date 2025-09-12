Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 12 сентября 2025Экономика

ЦБ назвал ожидаемым резкое замедление роста российской экономики

Набиуллина: За сильным перегревом экономики неизбежно следует резкое охлаждение
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Резкое замедление темпов роста российской экономики в 2025 году было неизбежным и ожидаемым. Такое мнение в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке высказала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Трансляция выступления ведется на сайте регулятора.

Она напомнила, что в прошлом году российская экономика столкнулась с перегревом и росла стремительными темпами. По данным Росстата, ВВП РФ в 2024-м увеличился на 4,3 процента. В 2025-м наметилось резкое охлаждение. Нынешняя динамика идет ближе к нижней границу прогноза регулятора, отметила Набиуллина. «Чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики», — резюмировала глава ЦБ.

В следующем году замедление темпов роста российской экономики, скорее всего, сохранится, добавила Набиуллина. Динамика будет ниже, чем в 2024-2025 годах. «На выходе из перегрева не может быть по-другому, но это рост», — заключила она.

Материалы по теме:
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
11 сентября 2025
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
Сегодня

По итогам первой половины года, согласно оценке Росстата, темпы роста российской экономики замедлились до 1,2 процента. О неизбежном наступлении рецессии ранее предупреждали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Согласно ожиданиям экспертов, динамика ВВП РФ в 2025 году окажется околонулевой.

На подобную динамику все большее влияние оказывают западные санкции, усложнение проведения трансграничных расчетов на фоне усиления контроля со стороны США, кадровый дефицит на фоне рекордно низкой безработицы, падение экспорта. По мнению экспертов ЦМАКП, наступление рецессии не сможет предотвратить даже ослабление денежно-кредитной политики ЦБ. Оттолкнуться от «самой холодной точки», по мнению главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, удастся только в конце следующего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Власти США захотели признать Россию спонсором терроризма

    В российский суд поступило беспрецедентное дело об оспаривании материнства

    Популярный российский блогер отравился в ресторане и вызвал скорую

    Российский боевой «Иван Папанин» получил оценку в США

    Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым

    «А кто ты такой?» Кем был и чем запомнился американцам Чарли Кирк, убитый снайпером?

    Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

    Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

    Два человека не выжили после обрыва канатной дороги на Эльбрусе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости