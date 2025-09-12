ЦБ назвал ожидаемым резкое замедление роста российской экономики

Набиуллина: За сильным перегревом экономики неизбежно следует резкое охлаждение

Резкое замедление темпов роста российской экономики в 2025 году было неизбежным и ожидаемым. Такое мнение в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке высказала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Трансляция выступления ведется на сайте регулятора.

Она напомнила, что в прошлом году российская экономика столкнулась с перегревом и росла стремительными темпами. По данным Росстата, ВВП РФ в 2024-м увеличился на 4,3 процента. В 2025-м наметилось резкое охлаждение. Нынешняя динамика идет ближе к нижней границу прогноза регулятора, отметила Набиуллина. «Чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики», — резюмировала глава ЦБ.

В следующем году замедление темпов роста российской экономики, скорее всего, сохранится, добавила Набиуллина. Динамика будет ниже, чем в 2024-2025 годах. «На выходе из перегрева не может быть по-другому, но это рост», — заключила она.

По итогам первой половины года, согласно оценке Росстата, темпы роста российской экономики замедлились до 1,2 процента. О неизбежном наступлении рецессии ранее предупреждали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Согласно ожиданиям экспертов, динамика ВВП РФ в 2025 году окажется околонулевой.

На подобную динамику все большее влияние оказывают западные санкции, усложнение проведения трансграничных расчетов на фоне усиления контроля со стороны США, кадровый дефицит на фоне рекордно низкой безработицы, падение экспорта. По мнению экспертов ЦМАКП, наступление рецессии не сможет предотвратить даже ослабление денежно-кредитной политики ЦБ. Оттолкнуться от «самой холодной точки», по мнению главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, удастся только в конце следующего года.

