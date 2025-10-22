Экономика
09:41, 22 октября 2025Экономика

Ключевой ставке Банка России предсказали сохранение

ТАСС: Большинство экспертов ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 17 %
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября может рассмотреть сохранение ключевой ставки на уровне 17 процентов годовых, допустило 12 из 17 экспертов, опрошенных ТАСС.

Предсказанное развитие событий собеседники агентства связывают с рекордно низкой безработицей, вновь повысившейся недельной инфляцией, ростом зарплат, стоимости топлива, а также налоговыми инициативами властей и новыми правилами взимания утильсбора. Лишь один из экспертов спрогнозировал корректировки ставки до 16 процентов ровно и никто из них не ждет ее более резкого снижения.

Аргументами в пользу паузы в цикле уменьшения размера ставки, которую, начиная с июня, ЦБ опускал трижды, выступают в том числе рост оперативных показателей инфляции в течение осени до 7-8 процентов SAAR (сезонно сглаженная динамика в пересчете на год) с 3-4 процентов в мае-августе, а также устойчиво высокие инфляционные ожидания населения, отмечает руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист.

В то же время одним из возможных поводов продолжить цикл снижения ранее называли октябрьское ослабление курса доллара, к которому укрепился рубль.

До этого за то, что ставка останется на уровне 17 процентов высказались 9 из 12 аналитиков, чьим мнением поинтересовались в Forbes.

