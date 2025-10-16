Ослабление доллара назвали аргументом в пользу снижения ключевой ставки в России

MMI: Банк России может снизить ключевую ставку на фоне ослабления курса доллара

С учетом опубликованной накануне актуальной статистики роста цен в РФ, Банк России может снизить ключевую ставку в пределах 0,5-1,0 процентных пункта, то есть до 16-16,5 процента годовых, считают авторы Telegram-канала MMI, подчеркивая, что с их точки зрения ее лучше пока оставить на уровне 17 процентов.

Одним из новых аргументов в пользу снижения ставки аналитики называют ослабление курса доллара, которое некоторые их коллеги называют временным явлением, связанным с реакцией на инициативы по поводу повышения налогов.

В то же время рост недельной инфляции, поднявшейся выше 0,2 процента второй раз подряд, в публикации связывают прежде всего с разгоном цен на бензин и овощи, отмечая, что «в базовой инфляции картина сильно не изменится», хотя динамика и влияет на инфляционные ожидания.

Как стало известно ранее, в Центробанке полагают, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) приведет к росту цен в России на 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, но в дальнейшем станет дезинфляционным фактором в том числе за счет охлаждения внутреннего спроса.