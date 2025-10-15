Укрепление рубля объяснили

Курс юаня упал ниже 11 рублей впервые с начала августа

Наблюдающееся в последнее время укрепление курса рубля связано в том числе с высокими фискально-монетарными рисками и видится временным явлением, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Его оценку приводит «Интерфакс».

Юань на торгах в среду, 15 октября, впервые с начала августа опустился ниже 11 рублей, подешевев к моменту написания материала до 10,98. Обновляет минимумы и доллар, за который в моменте дают уже меньше 78 рублей.

«Вероятность приостановки цикла снижения ставки ЦБ подскочила на фоне инициатив повышения налогов. Финансовая жесткость априори за нацвалюту», — подчеркивает на фоне этого Зельцер, допуская в контексте прогнозирующегося снижения притока экспортной выручки, что к концу года курс может откатиться до 85 рублей за доллар, 12 за юань и 100 за евро.

Рубль резко подешевел в первой декаде сентября, когда рынки ожидали более значительного, чем получилось в итоге, снижения ключевой ставки Центробанка. После этого российская валюта начала постепенно отвоевывать позиции. Ее реальный эффективный курс снизился в прошлом месяце на 3,6 процента, но с начала года вырос сразу на 21,2 процента, в том числе к доллару на 25,1 процента.

