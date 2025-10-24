Центробанк заявил о росте проинфляционных рисков в экономике России

ЦБ РФ: Проинфляционные риски выросли и преобладают в среднесрочной перспективе

Проинфляционные риски в российской экономике выросли и преобладают над дезинфляционными в среднесрочной перспективе. Об этом заявили в Центробанке (ЦБ) РФ.

В основном они связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, высокими инфляционными ожиданиями, говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5 процента годовых.

Также в числе факторов указанных рисков в ЦБ упомянули эффекты от повышения НДС и ухудшение условий внешней торговли.

Отметив, что «дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля», там подчеркнули, что значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность.

На фоне действия таких факторов, как рост стоимости топлива и более быстрое, чем обычно бывает осенью, удорожание овощей и фруктов, Банк России теперь прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 4-5 процентов.