Экономика
16:59, 16 декабря 2025

Эксперт оценила темпы снижения ключевой ставки в России

Эксперт Хандошко: ЦБ будет снижать ключевую ставку умеренно и без резких шагов
Вячеслав Агапов
Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Центральный банк России (ЦБ) будет снижать ключевую ставку умеренно и без резких шагов. Так оценила темпы смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в стране в комментарии «Ленте.ру» СЕО европейского брокера Mind Money (ex «Церих») Юлия Хандошко.

По словам эксперта, рынок уже подготовился к новому значению ставки. Скорее всего, Центробанк снизит показатель на 50 базовых пунктов, до 16 процентов годовых. Возможно, что регулятор предпримет и более решительный шаг в 100 базовых пунктов, но это не несет принципиального значения для экономики: диапазон в полпроцента значительно не меняет потребительское поведение и экономику в целом.

«Ключевой вопрос сейчас не само решение, а когда и на каких условиях (как быстро) ставка опустится до диапазона 12-13 процентов, при котором денежно-кредитная политика начнет давать более ощутимый эффект. Именно поэтому основное внимание рынка будет приковано не к самому снижению, а к пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной, во время которой глава ЦБ даст сигнал по траектории политики в 2026 году», — отметила Хандошко.

В регуляторе отмечают, что макроэкономический фон благоприятен для продолжения снижения ставки — годовая инфляция, вероятнее всего, меньше нижней границы в 6,5 процента, чему способствует в том числе крепкий рубль, рынок труда постепенно охлаждается, а рост зарплат теряет импульс. С другой стороны, ЦБ остается осторожен: инфляционные ожидания остаются повышенными, а предстоящее повышение налогов и тарифов ЖКХ с января 2026 года еще не отображено в ценах. Поэтому для регулятора важно избежать преждевременного снижения ставки, поэтому он будет действовать аккуратно и умеренно, без резких шагов и с опорой на статистику.

В пятницу 19 декабря от ЦБ ждут уменьшения размера ключевой ставки. С июня он уже четыре раза подряд снизил показатель, доведя его с 21 до 16,5 процента годовых. Наиболее вероятным считается вариант того, что 19 декабря ставку опустят до 16 процентов.

    Обсудить
