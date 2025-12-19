Ключевой ставке в России предсказали снижение

«Деловая Россия»: На заседании в пятницу ЦБ снизит ключевую ставку

На заседании совета директоров в пятницу, 19 декабря, Центральный банк России (ЦБ) снизит ключевую ставку. Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) предсказали эксперты «Деловой России», сообщает РИА Новости.

Как отмечает глава подкомитета по публичным рынкам капитала объединения Алексей Лазутин, важен не итоговый «ключ» — ЦБ должен сформировать у бизнеса ожидание устойчивого смягчения ДКП и вместе с тем — сохранения уровня регуляторных требований.

«Ключевую роль в принятии решений о выходе на публичный рынок капитала будет играть степень и динамика усиления или снижения регуляторной нагрузки на потенциальных и действующих эмитентов», — подчеркнул он.

Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова предполагает, что руководство ЦБ продолжительное время будет придерживаться осторожного подхода в вопросе ключевой ставки. На этом фоне ожидать резкого ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора в обозримом будущем не следует. Совет директоров ЦБ с большой долей вероятности перейдет к активному снижению ключевой ставки не раньше второй половины следующего года, заявила Чекурова.