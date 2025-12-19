Реклама

08:18, 19 декабря 2025Экономика

В России оценили перспективы ключевой ставки

«Эксперт РА»: ЦБ перейдет к активному снижению ставки в середине 2026 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Global Look Press

Руководство Центробанка (ЦБ) продолжительное время будет придерживаться осторожного подхода в вопросе ключевой ставки. Такой прогноз дала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, ее слова приводит РИА Новости.

На этом фоне ожидать резкого ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора в обозримом будущем не следует. Совет директоров ЦБ с большой долей вероятности перейдет к активному снижению ключевой ставки не раньше второй половины следующего года. «Активное снижение ставки, скорее всего, начнется с середины 2026 года», — заявила Чекурова.

К концу 2026 года, согласно ее ожиданиям, ключевая ставка опустится в район 11-12 процентов. На ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, 19 декабря, руководство ЦБ, полагает Чекурова, смягчит ДКП, после чего регулятор возьмет паузу и перестанет снижать ставку. Процесс возобновится во второй половине 2026 года, резюмировала аналитик.

Главным условием для перехода ЦБ к более резкому смягчению ДКП руководитель регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно называла устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевому уровню в 4 процента. По состоянию на 1 декабря, согласно оценке Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 6,61 процента.

Президент страны Владимир Путин не исключил, что к концу 2025 года темпы роста потребительских цен опустятся примерно до 6 процентов. Однако даже при таком раскладе инфляция все равно останется почти в полтора раза выше таргета, что, по мнению экспертов, не будет способствовать активному ослаблению ДКП в среднесрочной перспективе.

