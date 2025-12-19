Реклама

Экономика
12:49, 19 декабря 2025Экономика

Путин заявил о снижении темпов роста зарплат

Путин: В России удалось сохранить хорошие темпы повышения заработной платы
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2025 году реальная заработная плата в России вырастет на 4,5 процента. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По его словам, в России удалось сохранить хорошие темпы повышения реальной заработной платы.

«Они не такие большие, как в прошлом году, но все-таки, на мой взгляд, хорошие», — констатировал глава государства.

К сожалению, надо признать, отметил президент, что за этот же период времени рост производительности труда будет скромным — всего 1,1 процента.

«Это соотношение надо стремиться менять в пользу повышения производительности труда», — призвал президент.

По информации Банка России, на российском рынке труда постепенно ослабевает напряжение. Такое развитие событий, в свою очередь, стало сказываться на динамике заработных плат, рост которых замедлился.

Также есть данные, что рост реальных зарплат в сентябре в годовом выражении ускорился до 4,7 процента с 3,8 процента в августе.

