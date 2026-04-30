Туроператоры России потеряли 10 миллиардов рублей из-за конфликта Ирана и Израиля

АТОР: Турбизнес потерял 10 миллиардов рублей из-за конфликта Ирана и Израиля

Российские туроператоры потеряли 10 миллиардов рублей из-за остановки продаж туров в страны Персидского залива на фоне конфликта Ирана и Израиля. Такие данные раскрыла исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова передает Telegram-канал организации.

Уточняется, что в эту сумму входят как прямые убытки от аннулированных туров, так и траты на экстренный вывоз туристов за свой счет. «Речь идет только о потерях за конец февраля — март 2026 года», — добавили в АТОР.

Ломидзе заверила, что турбизнес выдержал этот мощный удар и смог устоять. При этом возвраты средств за туры и перебронирование продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что в России сняли ограничения на продажу билетов в и из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Стало также известно, что разрешены полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана.