Российские туроператоры потеряли миллионы рублей из-за конфликта Ирана и Израиля

Туроператоры РФ потеряли 200 миллионов рублей из-за конфликта Ирана и Израиля

Российские туроператоры уже потеряли около 200 миллионов рублей из-за конфликта Ирана и Израиля. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

По ее словам, аналитики еще оценивают совокупный ущерб. Она добавила, что пересадка и перераспределение нескольких тысяч туристов в режиме реального времени практически в полном объеме легли на туроператоров.

Ранее Иран впервые применил баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Kheibar Shekan в ходе утреннего удара по Израилю. Отмечается, что ракетами поразили аэропорт Бен-Гурион, Израильский биологический исследовательский центр, а также командные центры.

До этого глава МИД страны Аббас Аракчи заявил, что США нарушили устав ООН и международное право, атаковав ядерные объекты Ирана. По словам дипломата, «каждый член ООН должен быть встревожен этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением».