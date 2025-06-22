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07:34, 22 июня 2025Мир

В МИД Ирана прокомментировали удары США по ядерным объектам страны

Глава МИД Ирана Аракчи: Страна после атаки США оставляет за собой право на ответ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: US Navy / Globallookpress.com

США нарушили устав ООН и международное право, атаковав ядерные объекты Ирана, заявил в соцсети X глава МИД страны Аббас Аракчи.

«В соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законный ответ в порядке самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа», — говорится в публикации. По словам дипломата, «каждый член ООН должен быть встревожен этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. «В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время мира!» — подчеркнул глава государства.

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