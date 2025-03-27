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16:37, 27 марта 2025Путешествия

Россиянка описала крушение батискафа в Египте фразой «начали спускаться, и полилась вода»

Россиянка описала крушение батискафа в Египте фразой «неожиданно полилась вода»
Алина Черненко

Фото: Stringer / Reuters

Находившаяся в батискафе «Синдбад» россиянка раскрыла подробности о его крушении в Египте. Ее историю публикует РЕН ТВ.

По словам Екатерины, которая отправилась на экскурсию с мужем, матерью и дочерью, вскоре после того, как люди спустились в судно, туда начала поступать вода. «Когда начали спускаться внутрь, чтобы занять места, неожиданно полилась вода. Были открыты два люка, полилась вода, будто субмарина сорвалась, на чем она там держалась», — такими фразами описала произошедшее туристка.

Россиянка добавила, что выплыть удалось не всем пассажирам. К тем, кто оказался на поверхности, сразу поспешили катера, находившиеся неподалеку в акватории.

Екатерина также призналась, что ее мать и дочь сейчас находятся на искусственной вентиляции легких. При этом они с мужем сами не пострадали.

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