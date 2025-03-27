Одной из жертв катастрофы с батискафом в Египте оказался ребенок

Одной из жертв катастрофы с батискафом у берегов Хургады оказался ребенок

Одной из жертв катастрофы с батискафом, которая произошла у берегов египетской Хургады, оказался ребенок. Об этом пишет издание Baza.

Уточняется, что всего на судне было 45 туристов. Шестерых, в том числе одного несовершеннолетнего, спасти не удалось. Кроме того, по данным источника, 13 пострадавших отвезли в больницу, 24 участника экскурсии отправили в отели, а поиски 2 человек продолжаются.

Ранее сообщалось, что российские туристы неоднократно жаловались на состояние затонувшего батискафа «Синдбад». По их словам, судно было обшарпано, система вентиляции работала плохо и дышать там было нечем.