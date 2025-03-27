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14:52, 27 марта 2025Путешествия

Российские туристы ранее жаловались на состояние затонувшего в Египте батискафа

Mash: Россияне ранее жаловались на состояние затонувшего в Египте батискафа
Алина Черненко

Кадр: Selfie Travel Egypt (DMC) / YouTube

Российские туристы ранее неоднократно жаловались на состояние затонувшего в Египте батискафа «Синдбад». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Соотечественники отмечали, что судно было обшарпано, система вентиляции работала плохо и дышать там было нечем. Более того, один раз капитан доверил управление батискафом туристке из Азии.

По данным источника, билеты на подводную экскурсию на четырех человек (трех взрослых и ребенка) стоили 240 долларов (около 20,2 тысячи рублей). Поездка занимала 45 минут.

Ранее сообщалось, что батискаф, затонувший у берегов египетской Хургады, использовался примерно 10 лет. Представители компании признались, что судно было единственным в распоряжении фирмы, на котором проводились подводные часовые туры.

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