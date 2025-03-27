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14:48, 27 марта 2025Путешествия

Затонувший в Египте батискаф с россиянами использовался 10 лет

Затонувший в Хургаде батискаф с российскими туристами использовался 10 лет
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: Telegram-канал Baza

Прогулочный батискаф «Синдбад» с российскими туристами, затонувший у берегов египетской Хургады (Египет), использовался примерно 10 лет. Об этом РЕН ТВ рассказали в Sharm Hurghada Excursions, которая была организатором экскурсии.

Представители компании отметили, что судно было единственным в распоряжении фирмы, на котором проводились подводные часовые туры. За погружение под воду для осмотра рифа отдыхающие заплатили около семи тысяч рублей.

Ранее стало известно, что прогулочный батискаф с десятками российских туристов потерпел аварию у побережья Хургады. В Генконсульство РФ в египетском курортном городе заявили, что на борту судна находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние.

Число не выживших в результате инцидента соотечественников возросло до шести, девять человек пострадали, четверо из них находятся в критическом состоянии.

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