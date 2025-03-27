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14:05, 27 марта 2025Путешествия

Число утонувших на батискафе в Египте россиян возросло

Число утонувших на батискафе у берегов Египта россиян возросло до 6
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Baza

Число утонувших на батискафе у берегов Хургады, Египет, россиян возросло до шести. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Также известно, что девять человек пострадали, четыре из них находятся в критическом состоянии. Кроме того, некоторые туристы пропали без вести. Большая часть людей была спасена, их доставили в больницу. Причины катастрофы пока неизвестны.

Прогулочный батискаф «Синдбад» вез туристов из России на подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Он затонул в одном километре от берега около 10:00 утра (11:00 по московскому времени). На борту находились 45 россиян, а также члены экипажа.

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